Ivan Leko a enfin le luxe de pouvoir faire des choix : découvrez la composition probable du Standard pour recevoir l'Union

Pour animer ses flancs, au milieu de terrain et en attaque, Ivan Leko aura des choix à faire avant d'affronter l'Union. Un luxe, quand on se rappelle du visage de l'effectif des Rouches il y a deux mois.

Dans le cadre de la huitième journée de championnat, le Standard recevra l'Union, ce vendredi soir. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko ne devrait pas procéder à beaucoup de changements par rapport à vendredi dernier et la victoire à Dender.

L'entraîneur croate a cependant jeté un petit doute, en conférence de presse. "Il y a eu quelques petits pépins physiques pendant la semaine, mais ils sont tous légers". On se doute que le T1 ne prendra aucun risque à ce moment de la saison, il faudra donc voir la gravité de desdits pépins.

Marlon Fossey doit-il retrouver le 11 ?

Si Ivan Leko n'est privé de personne d'autre que Boli Bolingoli et Souleyman Doumbia, toujours blessés, pour affronter le vice-champion, David Bates, Bosko Sutalo et Nathan Ngoy devraient garder leur place devant Matthieu Epolo.

Sur les flancs, une question se pose. La semaine dernière, Marlon Fossey était rentré des États-Unis la veille du match et n'avait donc pas tenu son rang. Henry Lawrence et Ilay Camara ont livré une très bonne prestation, mais l'Américain, habituel titulaire indiscutable, est désormais de retour. Quel choix fera Ivan Leko ?

"Quand l'équipe gagne 0-2 et que les deux latéraux ont bien joué, c'est difficile d'en mettre un sur le banc. Mais avec moi, Marlon a toujours commencé comme titulaire. Je préfère toujours parler d'une équipe de 16 ou 17 titulaires, c'est une bonne chose de devoir faire des choix" répondait Leko en conférence de presse, ce jeudi.

Une autre inconnue au milieu, plusieurs choix pour accompagner Zeqiri en attaque

L'entraîneur du Standard utilise dorénavant un milieu de terrain en moins, et un attaquant en plus. À Dender, c'est Isaac Price qui avait fait les frais de ce changement de système, en commençant sur le banc. Aiden O'Neill et Marko Bulat semblent très bien partis pour garder leur place, mais seront-ils accompagnés de Léandre Kuavita ou Isaac Price, voire Sotiris Alexandropoulos, qui n'a pas encore connu sa première titularisation ?

En attaque, Andi Zeqiri a marqué des points la semaine dernière en inscrivant le but du break et a montré qu'il était directement utilisable. Le Suisse devrait donc connaître sa grande première à Sclessin en tant que joueur du Standard, et devrait être accompagné par Soufiane Benjdida. Dennis Eckert Ayensa n'est pas encore à 100% et le Marocain a inscrit son deuxième but de la saison, vendredi dernier, lui donnant un capital confiance certain. Si Leko préfère s'armer d'un profil plus physique, c'est Mohamed Badamosi qui devrait être plébiscité.

La composition probable du Standard pour affronter l'Union : Epolo - Bates, Sutalo, Ngoy - Camara, O'Neill, Kuavita, Bulat, Fossey - Benjdida, Zeqiri.