Felice Mazzù a pris la porte du côté de Charleroi après la fin de la phase classique. Pour cet ancien Zèbre, c'est un départ qui fait mal au coeur.

Le Sporting de Charleroi a vécu une saison compliquée et une fin de saison cauchemardesque avec une relégation en Playdowns lors de la dernière journée de la phase classique.

Si Felice Mazzù a reçu la confiance de sa direction durant ces 30 rencontres, il a néanmoins payé le prix cher lorsque le passage par la case Playdowns pour le maintien a été acté.

On évoquait un maintien de son poste de T1 mais la direction a annoncé quelques jours plus tard son licenciement et par la suite la nomination de Rik De Mil, fraîchement remercié par Westerlo malgré le maintien obtenu (la parodie face à Genk aura eu un gros impact).

Massimo Bruno attristé après le licenciement de Felice Mazzù

Un départ donc du côté de Charleroi qui a fait mal à certains comme l'ancien Zèbre, Massimo Bruno. Ce dernier va affronter son ancien club ce week-end avec Courtrai. Une rencontre à laquelle il ne s'attendait pas.

"Je l’avoue, le départ de Mazzù m’a attristé car c’est un coach fantastique et une super personne", a-t-il commenté dans un entretien accordé à Sudinfo. "Je vais mettre, dimanche, mes sentiments de côté. Si on peut jouer un mauvais tour à Charleroi, on ne s’en privera pas."

Le maintien de Courtrai en Jupiler Pro League ? Massimo Bruno y croit dur comme fer : "En début de saison, personne dans le groupe n’y croyait. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, parce qu’on a prouvé, depuis janvier, qu’on méritait mieux. J’ai confiance en nous à 100 %".