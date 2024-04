Un ancien d'Anderlecht se confie : "Cette blessure a conditionné le reste de ma carrière..."

Massimo Bruno était considéré comme un très grand espoir lors de ses premières années dans le monde pro, surtout à Anderlecht. Le joueur de Courtrai s'est confié sur sa carrière dans les colonnes de Sudinfo.

Massimo Bruno a connu des débuts précoces, et ces derniers laissaient entrevoir de très belles promesses pour la suite de sa carrière de footballeur.

Après quelques apparitions à Charleroi, il signe à Anderlecht. Avant la saison 2012-2013, alors qu'il n'est même pas âgé de 20 ans, il reçoit son premier contrat professionnel. Très rapidement, il impressionne et deviendra un joueur très important chez les Mauve et Blanc.

Entre 2011 et 2014, il jouera 148 rencontres pour les Bruxellois, marquant 32 buts et donnant 26 assists. Il remporte deux titres de champion de Belgique et une Supercoupe.

Ensuite, il signe au RB Salzbourg, qui le prête à Leipzig. Ce passage, marqué également par un retour en prêt à Anderlecht, ne sera pas fructueux. A Sudinfo, il a expliqué qu'il était courtisé en 2014 par Hoffenheim. "Après ma visite médicale, je suis retourné (à Hoffenheim) pour signer mon contrat, mais vu qu’il y avait 7 ou 8 millions en jeu, le médecin du club n’a pas voulu donner son accord et le transfert ne s’est pas fait", précise-t-il.

Bruno se rappelle de ses premiers faits marquants avec Anderlecht, en donnant un assist pour son début en barrages de Ligue des Champions face à l'Apollon Limassol. Quelques jours plus tard, il marque son premier but, en championnat contre Genk. Il a fait le parallèle entre ces débuts en fanfare et sa grave blessure au ligament croisé en 2020 quand il jouait à Charleroi.

"Cette semaine-là (à Anderlecht) a conditionné tout le reste, de manière positive, autant que ma grave blessure au genou, l’a fait de façon négative", confie-t-il.