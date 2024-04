Après les événements à Bruges, le PAOK porte plainte auprès de l'UEFA et de l'ambassade grecque !

Jeudi, il y avait énormément de tension autour du Jan Breydel entre les supporters grecs et brugeois. La police locale a dû intervenir, de manière abusive estime le PAOK.

Des agents blessés, des fans grecs très mécontents de l'intervention de la police (lire ici)... Il y avait beaucoup d'agitation jeudi soir au stade Jan Breydel. Certains supporters grecs ont pu pénétrer dans le stade sans ticket, ce qui a empêché les supporters visiteurs munis de billets valides d'entrer.

Après ces événements, le PAOK a décidé de prendre des mesures supplémentaires. "Le PAOK souhaite annoncer que le club déposera une plainte officielle auprès de l'UEFA et de l'ambassade grecque en Belgique pour des cas de haine sans précédent et arbitraire contre les Grecs à Bruges par les autorités locales lors du match entre le PAOK et le Club Bruges", indique un communiqué sur le site du club.

Le PAOK très mécontent de Bruges et de son accueil

"La police belge a arrêté de manière arbitraire des personnes munies de billets valides, qui ont ensuite été interdites d'entrée au stade, a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre des supporters en train de pique-niquer, mais a également fait usage de violence aveugle lorsque nos supporters ont quitté le stade. Les autorités belges ont balayé toutes notions d'hospitalité et de règles de sécurité."

"Tant les supporters, y compris des représentants de l'État grec et des membres de la famille de nos athlètes, que les 25 agents de sécurité et le personnel du PAOK, qui ont tenté en permanence de faciliter l'accès de nos supporters, ont été victimes de violence aveugle. Tout cela s'est passé en présence de témoins oculaires, des trois envoyés de la police grecque."

"En vue du match retour, nous attendons que ceux qui sont responsables des violences infligées à nos supporters soient punis et que ceux qui ont subi des dommages reçoivent une réparation complète et morale. Nous attendons également que nos collègues du Club Bruges condamnent le comportement largement raciste de la police belge, qui a traité les Grecs visitant la ville comme des criminels par défaut."