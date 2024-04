Le FC Liège met la pression sur Zulte Waregem et réintègre le top 6 !

Zulte Waregem n'aura pas droit à l'erreur à Dender : les Flandriens ont été expulsés du top 6 par la victoire du FC Liège. Les Sang & Marine se sont imposés au Club NXT.

Le FC Liège a peut-être manqué quelques opportunités en or d'intégrer le top 6 et de s'y cramponner un peu plus solidement ces dernières semaines, mais cette fois, il n'a pas flanché. Les Sang & Marine se sont imposés en déplacement au Club NXT.

Une erreur grossière du jeune défenseur Jano Willems a ainsi profité à Abian Arslan après 22 minutes, mettant Liège aux commandes.

👀 | Een cadeautje van Jano Willems brengt RFC Luik op voorsprong. 🎁🎯 #NXTRFCL pic.twitter.com/AWFGGHdYqq — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 12, 2024

Après cette ouverture du score, le Club NXT prendra possession du ballon pendant la majorité de la rencontre, et finira par égaliser à la 74e minute via Liam De Smet.

Mais le FC Liège va reprendre l'avantage, et ainsi éviter de (presque) dire adieu au top 6, via Benoît Bruggeman.

Avec cette victoire, le FC Liège compte 46 points soit un de plus que Zulte Waregem, 7e. Les Flandriens devront aller chercher quelque chose à Dender, 2e au classement et assuré de la promotion en cas de victoire. C'était peut-être le meilleur moment pour mettre la pression sur l'Essevee.