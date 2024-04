Le Club de Bruges présente des statistiques impressionnantes : les faits parlent d'eux-mêmes.

Le Club de Bruges présente des statistiques assez impressionnantes. Il a déjà remporté 150 victoires en Europe !

Cela montre une histoire déjà très riche du côté du Club. Le Club de Bruges s'est ainsi félicité sur ses réseaux sociaux que la victoire lors du match aller contre le PAOK Salonique (1-0) soit sa 150e victoire en compétition européenne. Pour atteindre ce total, toutes les compétitions européennes ont bien sûr été prises en compte.

La victoire du Club contre le PAOK marque un jubilé

Pour cette toute première victoire en Europe, il faut remonter à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1968-1969. Le Club de Bruges avait battu West Bromwich Albion sur un score de 3-1 lors du premier tour. Malheureusement, le match retour a été perdu 2-0 de l'autre côté de la Manche. Depuis lors, le parcours européen du Club a été une véritable montagne russe.

150 wins in Europe. ?⚫️ What a bunch of memories! ?✨ @ChampionsLeague @EuropaLeague @europacnfleague — Club Bruges KV (@ClubBrugge) 12 avril 2024

Évidemment, toutes les rencontres européennes n'étaient pas couronnées de succès, mais au fil des ans, il y a eu de nombreux moments forts. Par exemple, en '75-'76, des clubs renommés comme la Roma et le Milan ont été éliminés par les Gazelles. Les finales européennes contre Liverpool se sont soldées par de courtes défaites, mais restent des expériences à part entière.

Il y a eu des rencontres mémorables avec Dortmund, terminées une fois par une victoire de 5-0 après prolongations et une autre fois par une qualification pour la Ligue des champions aux tirs au but. Plus tard cette même saison, une victoire 0-1 a été remportée à San Siro contre l'AC Milan en phase de groupes de la Ligue des champions 2003-2004.

Quart de finale européen en Conference League

Et maintenant, le Club Bruges se retrouve à nouveau en quart de finale d'une compétition européenne et a encore toutes les cartes en main pour atteindre le dernier carré de la Conference League. Croisons les doigts pour le Club et pour le football belge afin qu'il puisse défendre avec succès son maigre avantage face au PAOK Salonique.