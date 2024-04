Proche d'un transfert, Zeno Debast est comparé à une légende d'Anderlecht

Le Sporting Lisbonne a fait une solide première offre pour Zeno Debast. Les Portugais ont offert plus de 15 millions d'euros, mais le RSC Anderlecht a rejeté cette offre.

Le Sporting risque de perdre cet été Ousmane Diomande ou Goncalo Inacio, voire même les deux, ce qui rendrait un jeune et talentueux défenseur plus que bienvenu. Le club portugais s'est déjà tourné vers Anderlecht à cet effet et a fait une offre, mais celle-ci a été refusée.

Anderlecht viserait au moins 20 millions d'euros. Le quotidien portugais O Jogo a parlé avec Filip De Wilde à propos de Debast. Il a joué pour le Sporting dans les années 90.

L'ancien gardien des mauves souligne notamment que Debast récolte les fruits de sa formation en tant que milieu de terrain. "Il a joué à un haut niveau en Belgique, c'est pourquoi les entraîneurs le trouvent bon. En fait, il est l'un des joueurs les plus intéressants et l'un des plus grands talents en Belgique actuellement", a confié De Wilde.

Debast comparé à Kompany

Il se lance également dans une comparaison audacieuse. "Debast a peut-être le même style et le même parcours que Vincent Kompany. Mais il doit devenir un peu plus rapide", a conclu De Wilde.

O Jogo évoque également un intérêt de West Ham pour Debast. Le club anglais explore clairement le marché belge, car il a déjà mis une offre de 15 millions d'euros sur la table pour arracher Mohamed Amoura à l'Union Saint-Gilloise.