Paul-José Mpoku ne reconnaît plus "son" Standard : "Ils donnent l'impression de trouver ça normal"

Plus les mois passent, plus la situation du Standard inquiète, tant sur le terrain que dans les bureaux. Paul-José Mpoku tire la sonnette d'alarme.

Durant ses deux passages au Standard (entre 2011 et 2015 ainsi qu'entre 2017 et 2020), Paul-José Mpoku a fait chavirer Sclessin a plus d'une occasion. Mais aujourd'hui, les supporters rouches doivent se contenter de beaucoup moins pour allumer l'étincelle qui embrasera le stade.

Une situation qui attriste Mpoku : "C’est dramatique. Mais ce qui m’interpelle le plus, c’est que, de l’extérieur, le club donne l’image de trouver la situation normale. Le Standard joue le maintien jusqu’à la fin de la phase classique et doit jouer les Playoffs 2, mais c’est normal" explique-t-il au journal Le Soir.

Pour lui, le club doit se ressaisir au plus vite : "Il faut se réveiller, c’est tout sauf la norme et si tu es un vrai liégeois, que tu connais le club et l’aimes, tu dois en prendre conscience et tu ne peux pas accepter cette situation'.

Où est l'esprit Standard ?

Aujourd'hui actif à Incheon, en Corée du Sud, Mpoku estime qu'il est (trop) facile de tout mettre sur le dos de 777 : "Sur le terrain, tu dois t’arracher. À mon époque, certains joueurs actuels auraient déjà pris des tartes dans le vestiaire. On parle de 777 Partners, et je suis d’accord pour dire qu’il n’y a rien de clair et que tout est nébuleux en ce qui les concerne, mais les joueurs sont aussi responsables. Aujourd’hui, qui transmets l’ADN Standard aux jeunes Rouches ? Personne !".

Il conclut avec un mot adressé à ses anciens supporters : "Dernièrement, j’ai vu et reposté une vidéo des supporters sur mes réseaux. Car ce sont eux qui portent le club. Ils savent ce qu’il représente. J’ai eu l’opportunité de jouer dans plusieurs pays, pour différents clubs devant des publics chauds mais des fans comme ceux que le Standard possède, il n’y en a pas beaucoup. C’est une force donc il faut l’utiliser avant qu’elle ne se retourne contre vous".