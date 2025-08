Seul le temps améliorera les choses au Standard : "Les centres sont venus, c'est déjà positif"

Le Standard a raté le coche face à Dender, samedi soir. Alexandro Calut retenait la combativité, et soulignait aussi le manque d'automatismes encore présent dans l'effectif de Mircea Rednic.

Offensivement, le Standard a manqué d'automatismes pour s'imposer face à Dender, samedi soir. Les Rouches ont trop souvent raté le dernier geste, la dernière passe, ce que soulignait aussi Alexandro Calut à notre micro, en zone mixte, même s'il se voulait positif quant à la prestation globale.

"Il y a quelques centres où on n'a pas su concrétiser, mais on sait qu'il reste des choses à travailler. Les centres sont venus, c'est déjà un élément positif. Il nous a manqué ce deuxième but pour se mettre à l'abri", a-t-il souligné, avant de poursuivre.

"Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, c'est le début de saison et elle est encore longue. Tout est nouveau, on s'entend tous bien dans le groupe, notre cohésion est très bonne. Il y a aussi plus de joueurs qui parlent français. On est plus souvent ensemble, même quand on mange, etc. Même les nouveaux apprennent rapidement le français."

Alexandro Calut espère s'imposer au Standard

Peu souvent en possession du ballon pendant la première période, le Standard a repris le contrôle du cuir en seconde. Il a ouvert le score, mais a concédé l'égalisation sur une erreur de placement évitable. "C'est allé vite", pour Alexandro Calut, qui retenait la combativité affichée par les troupes.

"Le point positif, c'est la combativité. On n'a rien lâché, jusqu'à la fin. Même quand on a encaissé le but, on a continué à se battre. Ça a été vite sur le côté gauche, il remet 'à 45' et Kvet est tout seul. Il faut analyser ça pour corriger rapidement."

Pour le coach, tous les joueurs sont des titulaires"

Titulaire pour la deuxième fois de rang, le joueur de 22 ans profite de la méforme physique de Boli Bolingoli pour faire son trou sur le côté gauche de la défense. Après deux saisons plus difficiles, Alexandro Calut espère s'imposer comme titulaire au Standard.

"Après deux années de blessures, ça fait plaisir de jouer. Deux titularisations d'affilée, c'est bien, et c'est à moi de continuer à travailler. Le coach fait confiance. Pour lui, tous les joueurs sont des titulaires, il prend tout le monde sur le même pied d'égalité."