"Ce sont les matchs les plus sympas" : Daan Heymans déjà pressé à l'idée d'affronter le Standard avec Genk

Genk a entamé la saison timidement, avec un seul point pris sur six. Contre l'Antwerp, les Limbourgeois ont dû se contenter d'un partage (1-1), lors d'un match marqué par les débuts à domicile de Daan Heymans.

Le Racing Genk n’a pas réussi à s’imposer pour son premier match à domicile de la saison. Les Limbourgeois ont partagé l’enjeu avec l'Antwerp (1-1), un résultat frustrant tant il y avait la place pour mieux faire. Ce match a également marqué les premières minutes de Daan Heymans sous ses nouvelles couleurs à la Cegeka Arena.

"Je suis content d’avoir fait mes débuts ici à domicile, mais collectivement, c’est une déception", nous a confié le milieu de terrain après la rencontre. "C’est dommage, car nous avons eu les occasions de mener avant la pause. On les a laissées passer. Sur le plan du jeu, c’était plutôt bon."

Daan Heymans doit monter en puissance à Genk

Pour l’instant, Heymans doit se contenter de courtes apparitions. L'ancien Zèbre a joué quinze, puis dix-huit minutes (hors temps additionnel) lors des deux premiers matchs. "Ce n’est pas évident. Cette semaine, j’ai eu un rôle un peu plus important, mais je n’ai pas encore pu être aussi dangereux que je l’aimerais. C’est encore le début. J’ai de bonnes sensations. Même à l’entraînement, je sens que tout le monde aime jouer avec moi. Au fil des semaines, ce sera de mieux en mieux."

Avec un seul point pris sur six, Genk a raté son entame de saison. Et ce week-end, c’est encore l’heure d’un choc : le déplacement à Sclessin pour y affronter le Standard. Un rendez-vous particulier pour Heymans, vu son passé à Charleroi.

Ce sont les matchs les plus sympas, surtout quand on les gagne"

"J’ai beaucoup d’amis qui supportent le Standard. On échange déjà pas mal de messages. Je suis clairement motivé", sourit-il. Mais cette rivalité entre Genk et le Standard est-elle comparable à celle entre les Rouches et Charleroi ?

"Je ne peux pas encore vraiment répondre à ça. Je ne suis pas ici depuis assez longtemps. Mais quand j’ai entendu les supporters après le match, je peux m’imaginer l’ambiance que ce sera. J’en ai joué assez avec Charleroi, ce sont les matchs les plus sympas… surtout quand on les gagne", conclut Heymans.