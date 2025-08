Bientôt 200 jours sans victoire à Sclessin : le Standard doit enfin briser sa série noire

Dimanche, cela fera 196 jours que le Standard n'a plus gagné à Sclessin. Une traversée du désert à laquelle il est temps de mettre fin pour Mircea Rednic et ses hommes.

Le Standard a raté le coche samedi soir. Malgré l'ouverture du score de Dennis Ayensa, les Rouches ont concédé le partage pour leur rentrée à Sclessin face à Dender.

Abandonnés par une partie de leurs supporters qui ont déserté le stade lors des Europe Play-Offs, les Liégeois ont cette fois été soutenus par plus de 18 000 fidèles, impatients de vibrer à nouveau.

18 183 spectateurs à Sclessin pour ce #STADEN



17 760 supporters ont à ce jour pris leur abonnement au #Standard - la campagne se poursuit jusqu’au 30 août pic.twitter.com/Q50QGtmKlQ — Loïc Woos (@LoicWoos) August 2, 2025

Plus de six mois plus tard, Sclessin veut revoir une victoire

Mais douche froide dès la première demi-heure, lorsque Dender a pris le contrôle du ballon, suivie d’une grosse frayeur à la 40e minute sur la plus grosse occasion du début de match. Les supporters liégeois ont ensuite pu souffler après le but d’Ayensa, avant de connaître une nouvelle désillusion en fin de rencontre.

Il faut dire qu’ils commencent à en avoir l’habitude à domicile. Il s’agissait en effet du... neuvième match consécutif sans victoire à Sclessin. Les Rouches ne se sont plus imposés sur les bords de Meuse depuis le... 26 janvier, déjà contre Dender.

Dimanche, lors de la réception du Racing Genk, cela fera donc 196 jours — soit six mois et demi — que les supporters n’auront plus vu leur équipe s’imposer à la maison. Mircea Rednic et ses hommes devront impérativement mettre fin à cette hémorragie face à une équipe de Genk qui n’a pas encore gagné cette saison.