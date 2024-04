Brian Riemer hors de lui après la défaite à Genk : "C'est inacceptable"

Anderlecht s'est incliné 2-1 à Genk hier soir. Le Sporting peut être rejoint, et même dépassé par l'Union Saint-Gilloise.

Euphorique au coup de sifflet final contre l'Union, très remonté après celui face à Genk : Brian Riemer est à l'image des ascenseurs émotionnels que nous offrent ces Playoffs. A la Cegeka Arena, il apparaissait particulièrement abattu par le début de match de son équipe.

"La première mi-temps n'était pas suffisante. Nous n'étions pas au rendez-vous. Il y avait beaucoup d'intensité et beaucoup de duels proposés par Genk, nous devions rivaliser avec eux. Nous ne l'avons pas fait assez bien. Nous avons perdu le contrôle à cause de cela. On pouvait s'estimer heureux de n'être menés que d'un but au repos", a-t-il déclaré en zone mixte.

Une réaction trop tardive

Anderlecht ne s'est véritablement repris qu'après une heure : "C'était un énorme problème pour nous. Notre deuxième mi-temps était meilleure. Après le 1-1 sur ce beau but de Dreyer, j'avais le sentiment que nous pouvions encore jouer pour la victoire. Finalement, ça ne s'est passé comme ça".

"C'était décevant, mais nous devons nous regarder nous-mêmes. Cette première mi-temps était inacceptable", conclut-il, résumant bien l'avis des supporters anderlechtois présents au stade.

Avec cette défaite, Anderlecht pourrait voir l'Union revenir à hauteur en cas de victoire de ces derniers contre le Club de Bruges. Le Sporting voit également Genk revenir à quatre points.