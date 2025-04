Une partie du futur des Diables se joue ce mercredi : pourquoi Rudi Garcia sera un fidèle observateur du 1/4 de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa

Ce mercredi soir, Amadou Onana et Youri Tielemans disputeront le premier 1/4 de finale de Ligue des Champions de leur carrière, au Paris Saint-Germain. Leur futur, et peut-être une partie du futur de notre équipe nationale, pourrait se jouer sur cette double confrontation.

Face à une équipe impressionnante contre Liverpool au tour précédent et déjà championne de France, Aston Villa n'aura pas la tâche facile en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Logique, à ce stade de la compétition.

Les Villans, tombeurs du Club de Bruges en 1/8es, disputeront leur premier quart de finale de C1 depuis l'édition 1982-1983 et partiront sans pression, mais avec une confiance certaine. Villa n'a plus perdu depuis sept matchs toutes compétitions confondues et fait encore bien partie de la course au top 4 en Premier League, devenue la course au top 5 cette saison puisque le championnat anglais a remporté un cinquième ticket pour la prochaine édition grâce à son coefficient.

Un potentiel tournant dans la carrière d'Onana et Tielemans

Cette rencontre sera donc historique pour le club, mais aussi pour nos compatriotes, Amadou Onana et Youri Tielemans, qui n'ont jamais disputé de match à un stade aussi avancé de la plus prestigieuse des compétitions. Pour eux, cette double confrontation pourrait marquer un véritable tournant pour la suite de leur carrière.

Dans l'ordre logique des choses, les deux Diables Rouges seront conjointement alignés au milieu de terrain par Unai Emery. Surtout ce soir au Parc des Princes, ils devront donc réussir à empêcher le PSG de jouer, afin que Villa reste accroché dans cette confrontation avant le retour en Angleterre. Ce ne sera pas simple, face à Fabian Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery et les autres.

S'ils y parviennent, ils auront montré dans une rencontre scrutée de près par une bonne partie des observateurs qu'ils ont le niveau pour passer un cap dans leur carrière et rejoindre un plus grand club. Ce qui pourrait aussi profiter à l'équipe nationale. Si le milieu de terrain d'Aston Villa prend l'eau, c'est le contraire qui pourrait se produire et le duo aura alors montré ses limites.

On se doute, en tout cas, que Rudi Garcia sera un fidèle observateur de cette rencontre, qui pourrait avoir plusieurs impacts sur les futurs matchs de la sélection.