Le chaudron va entrer en ébullition : les grandes actions des supporters du Standard se rapprochent... avec un remake de la fin de saison dernière ?

Les supporters du Standard n'en peuvent plus de la situation du Matricule 16. Ils veulent réagir, mais le contexte sportif rendait jusque-là les actions difficiles à entreprendre. La donne risque de changer en Europe Play-Offs.

"Quand cette série va-t-elle s'arrêter ?". Battu sur la pelouse de Charleroi dimanche dernier, le Standard n'a plus gagné en Play-Offs 2 depuis... 22 matchs. Historiquement, les Rouches ont l'habitude de toucher le fond dans cette mini-compétition.

Ce n'est évidemment pas encore le cas, mais le 1/6 pour débuter celle-ci ne laisse rien présager de rassurant. D'autant que dans le contenu proposé, et même dans la révolte affichée une fois l'équipe menée au score, le déplacement à Charleroi a amené de sérieuses inquiétudes.

Des Play-Offs 2 catastrophiques, épisode 3 ?

Nous ne sommes pas encore dans le scénario de la saison dernière, où les joueurs prêtés en Cité Ardente montraient clairement que leur esprit était ailleurs. Le Standard actuel ne montre pas de mauvaise volonté, mais l'électrocardiogramme était, par contre, complètement plat au Mambourg.

Il faut dire qu'à Sclessin, ces Play-Offs 2 sont arrivés dans un contexte bizarre, puisque les Champions Play-Offs n'ont pas été manqués pour grand-chose et que la situation autour du club reste toujours aussi incertaine. Les différents groupes de supporters ont demandé le départ d'A-Cap, mais c'est bien Giacomo Angelini, recruté en 2022 par... 777 Partners, qui a été nommé CEO et qui s'est avancé pour reprendre le club, via une nouvelle holding belge.

Une offre privilégiée par A-Cap, alors que trois autres semblaient répondre à tous les critères et étaient présentes sur la table depuis longtemps. Un changement de cap qui n'est pas passé chez les supporters. Ceux-ci ont publié un communiqué cinglant, cette semaine, se terminant comme tel. "Si Monsieur Angelini compte snober et se moquer des supporters du Standard, il en assumera les conséquences."

La coupe est pleine chez les supporters

Depuis le début de la saison, les fans liégeois ont été d'un calme et d'un respect olympien, eux qui en ont vu de toutes les couleurs. Depuis fin juillet, ils se déplacent dans les stades de manière exemplaire, encouragent, font taire les tribunes locales où les supporters sont pourtant plus nombreux et se montrent irréprochables... alors que même si les résultats ont un temps suivi, le fond de jeu proposé n'a jamais poussé personne à traverser un bout de Belgique pour voir ça de plus près.

Parfois critiqués à juste titre par le passé, les supporters du Standard réalisent une saison exemplaire, mais la coupe est clairement pleine. Ce "rachat", considéré par beaucoup comme un simple écran de fumée, constitue la goutte qui fait déborder le vase chez bon nombre d'entre-eux.

Voilà déjà quelques semaines qu'ils menacent d'agir si le dossier du rachat du club n'accélère pas. Mais ces actions auraient pu avoir des conséquences sportives, alors que le Matricule 16 est techniquement toujours en course pour un ticket européen. Celui-ci s'éloigne cependant, et ce n'est pas la conjoncture actuelle qui va nous faire écrire que les choses pourraient changer dans les prochaines semaines.

Un remake du Standard - Westerlo non joué ?

Lors des deux prochains matchs, le Standard se déplacera à Dender, où il a gagné 0-2 en phase classique, avant de recevoir Westerlo. Si le bilan comptable de ces deux matchs n'est pas bon, le Matricule 16 sera déjà probablement distancé pour de bon par Malines et Charleroi. Dans ce cas, les actions que pourraient mener les fans auraient un impact moindre sur le plan sportif.

On se rappelle notamment du Standard - Westerlo de la saison dernière, qui n'a jamais pu être joué puisque les supporters liégeois avaient bloqué les joueurs à l'académie. Le type d'actions que l'on pourrait clairement revoir d'ici à la fin des Europe Play-Offs. Certains parlaient même d'accumuler les forfaits afin de faire croire au forfait général et à une descente de division pour tirer la sonnette d'alarme chez A-Cap, mais les fans liégeois ne veulent tout de même par trop prendre ce risque.

Une chose est certaine. Si le Standard ne gagne pas rapidement sur le terrain, les choses prendront rapidement une ampleur différente en tribune... et ce ne sont pas les joueurs qui seront les premiers visés.