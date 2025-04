L'opinion publique à l'égard d'Olivier Deschacht a changé : "Même les supporters de Bruges me considèrent maintenant comme un bon joueur"

Olivier Deschacht, longtemps symbole d'Anderlecht, est aujourd'hui vu sous un tout autre jour que pendant sa carrière de joueur. Il trouve lui-même remarquable à quel point la perception à son égard a changé.

"Je peux sembler assez arrogant, mais cela n'a rien à voir avec ma personnalité", explique Olivier Deschacht, 603 matchs joués avec Anderlecht, dans un entretien accordé au Nieuwsblad. "Je suis juste un peu plus antisocial que la moyenne des gens. Quand j'entre dans une pièce bondée, je baisse la tête", explique-t-il.

"Je cherche un coin pour m'asseoir et j'observe. Timide ? Parfois, oui. Et cela ne changera probablement jamais." Il ajoute cependant avec un clin d'œil que ses amis le voient parfois sous un tout autre jour, les samedis soirs.

Deschacht sait qu'il suscite une certaine image chez les gens. "Je ne peux pas changer cette perception générale. Mais souvent, j'entends après une brève conversation : 'Ah, en fait, tu es un gars cool'." C'est un schéma qu'il voit se répéter constamment et qu'il trouve désormais principalement amusant.

Olivier Deschacht, plus apprécié après sa carrière que pendant

Ce qui le frappe encore plus, c'est comment sa popularité n'a vraiment explosé qu'après sa carrière de joueur. "D'un coup je suis devenu 'un bon'", dit-il avec un mélange de surprise et d'ironie légère. "Pendant ma carrière, on disait que je n'étais pas à la hauteur et que je n'étais pas du type Anderlecht."

Un exemple frappant a eu lieu quand un supporter du Club de Bruges l'a abordé. "Il m'a dit : 'Oli, je t'ai souvent insulté par le passé, mais en fait je te trouvais plutôt bon joueur'." Aujourd'hui, il se sent mieux dans sa peau que jamais. "En soi, c'est agréable de pouvoir maintenant discuter avec un sourire et sans tensions avec tout le monde, même avec des gens qui te détestaient avant.", conclut-il. "Même avec des personnes qui te voulaient du mal."