Un premier entraînement déjà très instructif : la méthode Tedesco tranche par rapport au style Martinez

Domenico Tedesco a une approche différente de celle de Roberto Martinez lors des grands tournois. Cela s'est notamment remarqué au premier entraînement d'hier.

Le premier entraînement sur le sol allemand a donné le ton : après un bref moment de discussion au milieu du terrain, l'intensité est vite montée. Les assistants ont pris en charge l'entraînement et lors du quart d'heure ouvert à la presse, les joueurs ont déjà été fortement sollicités.

Il y a eu de la course, des passes, des sprints et des slaloms. Avec Roberto Martinez, c'était plutôt l'occasion de se promener en mode détente, de faire quelques rondos, mais surtout de ne pas dévoiler d'exercices trop intéressants.

© photonews

Ce n'est pas un problème pour Tedesco. Si cela ne trahit pas sa composition d'équipe, chacun peut regarder. D'ailleurs, une séance d'entraînement entièrement ouverte est au programme aujourd'hui.

Domenico Tedesco fidèle à son approche

Tedesco est également très proche de ses joueurs. Une blague par-ci, une discussion sérieuse par-là, une tapote encourageante de temps en temps... Le sélectionneur a une approche individuelle pour chacun de ses joueurs. Il lui arrive de demander avec un air inquiet de leurs nouvelles aux joueurs blessés. Avant de repartir en rigolant.

Les choses se passent de manière assez décontractée, sans pour autant négliger l'éthique de travail. Car pour Domenico Tedesco, le plus important est que la dynamique de groupe reste bonne. C'est pourquoi il n'a plus convoqué de remplaçants. Ce groupe doit s'en sortir ensemble et se rapprocher encore davantage les uns des autres, même/surtout dans les moments difficiles.

L'arrivée d'un nouveau joueur pourrait perturber cela. C'est ce qu'il veut voir sur le terrain : des joueurs prêts à se battre les uns pour les autres.