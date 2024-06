En détresse absolue en Pro League il y a deux ans, il sera ce soir l'une des principales menaces pour l'Allemagne

Lawrence Shankland devrait être l'attaquant titulaire de l'Ecosse pendant cet Euro. Une belle revanche par rapport à son échec au Beerschot.

Titulaire lors des deux derniers matchs de préparation de l'Ecosse (avec un but et un assist à la clé), Lawrence Shankland devrait également être dans le onze lors du match inaugural de ce soir contre l'Allemagne.

Une juste récompense pour l'attaquant, qui a inscrit pas moins de 48 buts sur les deux dernières saisons dans le championnat écossais avec Heart of Midlothian.

Shankland est méconnaissable par rapport à sa période au Beerschot il y a deux ans. Les Rats avaient vécu une saison très compliquée (ils avaient fini bons derniers) et leur attaquant avait été fort affecté par le mal-être ambiant.

Shankland s'épanouit loin du Beerschot

"Nous avions reçu beaucoup de cartons rouges et Shanky a donc été rapidement sorti à quelques reprises. Il devait aussi souvent jouer sur l'aile ou en tant que numéro dix. Parfois, il ne recevait aucun ballon dans la zone de vérité. C'était difficile pour lui" se souvient son ancien coéquipier Frédéric Frans dans la Gazet van Antwerpen.

"Au bout d'un moment, même pendant l'entraînement, les ballons ne rentraient plus. Il avait complètement oublié comment marquer. Ça faisait mal de voir ça. Parce que Shankland est un homme en or. Rétrospectivement, je pense que le garçon était tout simplement profondément malheureux en Belgique" poursuit Frans. Le garçon a manifestement retrouvé toutes ses sensations et pourrait le crier à l'Europe entière ce soir.