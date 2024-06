Un monde de différence avec la fin de l'ère Martinez : sous Tedesco, le groupe des Diables n'a jamais paru si soudé

Troisième jour d'entraînement à Freiberg pour les Diables Rouges, et une chose est déjà claire : l'ambiance est au beau fixe. Yannick Carrasco, notamment, a donné des détails sur cette atmosphère très positive.

Tout le monde a encore en tête la fin de l'ère Martinez : un vestiaire fracturé, des jeunes Diables qui avaient visiblement très mal vécu l'ambiance délétère installée par le public et les médias, une polémique très étonnante entre Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen au sujet de "l'âge de la défense", et même une supposée "taupe" dans le vestiaire. Ce n'était pas Knysna, mais pas loin.

Un an et demi plus tard, quelle différence. Paradoxalement, jamais Martinez n'a eu à gérer un dossier aussi tendu que "l'affaire Courtois" en 6 ans de règne... mais rarement, si pas jamais, l'ambiance n'a semblé aussi positive une fois le jour J arrivé et le tournoi lancé.

Deux générations de Diables en harmonie

C'est ce qui ressortait encore de la conférence de presse de Yannick Carrasco, ce jeudi au Jupiler Media Village de Freiberg. "L'ambiance et la cohésion du groupe sont au top. Ca fait quelques jours maintenant que nous sommes à l'hôtel ensemble, à Tubize puis ici. Les gars jouent à la PlayStation, aux cartes, personne ne reste enfermé dans sa chambre", explique le joueur d'Al-Shabab.

"C'est un facteur très important pour aller loin dans un grand tournoi. Bien sûr, il y a une différence d'âge, mais on est tous des adultes", sourit Carrasco. "Ce n'est pas comme si certains avaient 14 ans et d'autres 40. Les vétérans comme Jan Vertonghen ou même moi peuvent rigoler avec les plus jeunes du groupe".

Une harmonie qui transparaît notamment sur le compte Snapchat d'Amadou Onana, clairement le grand ambianceur du groupe et qui a créé une relation hilarante avec Kevin De Bruyne. Déjà à Tubize, Onana filmait Lukaku et Doku jouer à la PlayStation, Mangala et Carrasco s'affronter au tennis, et ses blagues sur Snapchat sont souvent évoquées par les médias lors des conférences de presse.

De Bruyne disait même récemment que dans sa tête, il avait parfois... 12 ans. "Je suis aussi Amadou sur SnapChat, j'ai vu ces vidéos (rires). C'est important de rester jeunes dans les têtes. Et quand on est joueur de football, on reste toujours un peu jeune", sourit Carrasco.

🇧🇪 Cette équipe >>> 😂



🎥 Snapchat : its_onana pic.twitter.com/Wa1u2tBHn5 — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) June 14, 2024

Certains ont leur spécialité : ainsi, Jan Vertonghen, Charles De Ketelaere et Yannick Carrasco jouent beaucoup aux cartes. Hans Vanaken, absent, était apparemment le meilleur dans le domaine. "Mais je me défends pas mal", rigole Yannick Carrasco.

À partir de ce soir (21h), l'Euro 2024 sera lancé et les Diables vont en regarder certaines rencontres ensemble, a également assuré Carrasco. "Pas tant pour analyser les adversaires, ce sera fait si on les affronte. Mais bien pour passer du temps ensemble, pour l'ambiance du groupe", assure-t-il. À l'entraînement aussi, on voit de grands sourires, et Domenico Tedesco vient souvent discuter avec la presse avec ouverture. Clairement, Qatar 2022, c'est du passé...