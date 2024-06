Jan Vertonghen, pressenti contre la Roumanie, s'exprime sur son propre état de santé

La ligne défensive des Diables a été fortement touchée par les blessures, en ce début d'Euro. Récemment, Arthur Theate et Jan Vertonghen ont rejoint le groupe. Ce dernier a fait une mise à jour importante sur son état de forme.

Ce lundi, pour affronter la Slovaquie, Domenico Tedesco n'a pas pu compter sur Arthur Theate, Jan Vertonghen et Axel Witsel, blessés. Ça fait beaucoup, rien que pour un seul compartiment du terrain.

En fin de semaine dernière, Theate et Vertonghen avaient repris les entraînements collectif. Toutefois, il était trop tôt pour les voir prendre part à la rencontre.

Plus tôt, ce mardi, nous vous annoncions qu'Arthur Theate et Jan Vertonghen devraient retrouver leur place dans le onze de base pour défier la Roumanie, samedi. Quelques instants plus tard, le joueur d'Anderlecht s'est présenté en conférence de presse (lire ses impressions sur la rencontre d'hier) et a, bien entendu, été questionné sur son état de forme.

Jan Vertonghen le confirme : il est en forme !

La réponse du joueur de 37 ans n'a laissé place à aucun doute. "Je me sens prêt, oui. Depuis mardi, j'ai suivi quatre entraînements collectifs complets. Avant cela, j'ai longtemps travaillé individuellement, mais très correctement."

"C'est surtout par précaution que j'ai rejoins le groupe plus lentement. C'est parce qu'un petit peu plus tôt, j'ai eu un petit contretemps. Mais je me sens en forme et prêt."