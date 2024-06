Le clin d'oeil de Thibaut Courtois à un coéquipier

Le Belge profite de ses vacances loin de l'Euro, mais garde évidemment un oeil attentif sur la compétition.

La Turquie a écarté la Géorgie pour prendre trois points précieux avant d'affronter le Portugal.

Alors que le score était de un partout, le bijou d'Arda Guler a redonné l'avantage aux hommes de Vincenzo Montella. Un but qui a fait le tour du monde et du Web, et que Thibaut Courtois n'a pas manqué de commenter. En effet, le portier belge et le joueur offensif turc évoluent ensemble au Real Madrid.

Petit clin d'oeil donc du Belge qui s'est fendu d'un "Ardaaa abi" (Arda, mon frère) sur son compte X (ex-Twitter) pour commenter le superbe but du jeune talent.

Au passage, Guler a battu un record détenu par Cristiano Ronaldo vieux de 20 ans. En effet, le Turc qui a inscrit son premier but au Championnat d'Europe, l'a marqué à l'âge de 19 ans et 114 jours, soit 14 jours de moins que Ronaldo lors de son but à l'Euro 2004.