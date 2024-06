Un deuxième Mbappé à Madrid ?

Le petit frère du capitaine de l'Equipe de France a confirmé son départ du Paris Saint-Germain.

Comme son frère, Ethan Mbappé ne sera plus parisien la saison prochaine. Le jeune de 17 ans l'a confirmé via les réseaux sociaux. Reste désormais à savoir où il choisira de poser ses valises.

Alors que son contrat expire, le nom du Français circule dans plusieurs écuries européennes. L'Ajax a rapidement été citée comme une des destinations potentielles. Le Borussia Dortmund mais surtout le LOSC seraient également à l'affût. Ce dernier club serait même le plus concret à l'heure actuelle selon Footmercato.

Le médian a surtout joué avec les U19 du PSG cette saison mais a également fait ses débuts en équipe première en Ligue 1 et en Coupe de France. Les chances de le voir suivre son frère à Madrid seraient minces, le joueur a même balayé cette optique auprès de supporters parisiens, mais comme on le sait le football réserve des surprises.

En attendant, Ethan Mbappé a fait ses adieux au PSG avec un message publié via Instagram : "Je veux remercier ce club pour tout ce qu'il m'a apporté, pour toutes les belles personnes que vous avez permis de croiser sur mon chemin et pour la façon dont vous m'avez permis de grandir. Avec l'amour pour ce club, que je porte dans mon cœur pour toujours, je vous dis merci et au revoir."