Deux jours de congé bénéfiques pour les Diables avant la Roumanie ? "En tant que joueur, je n'ai jamais connu ça !"

Ce n'est que jeudi que le groupe des Diables a recommencé à s'entraîner au complet pour préfacer cet affrontement face à la Roumanie. Deux jours de congé dans un grand tournoi, Philippe Albert n'avait jamais connu ça...

Après leur défaite inaugurale contre la Slovaquie, les titulaires ont pu profiter d'une séance de récupération en salle, mardi, pendant que les remplaçants et réservistes se sont légèrement entraînés sur la pelouse.

Mercredi, les Diables ont eu l'occasion de passer une journée avec leur famille, avant de se retrouver, en soirée, au restaurant. Ce n'est donc qu'à partir de jeudi matin qu'ils se sont entraînés, au complet, pour préparer la rencontre face à la Roumanie. Deux jours de congé dans un grand tournoi, une méthode qui a surpris.

Comme Mbappé, Philippe Albert sait que le football a changé

"Je n'ai jamais connu ça en tant que joueur, mais le football a changé. Domenico Tedesco et son staff ont beaucoup plus de raisons d'agir comme ils l'ont fait en fonction de ce qu'ils ont sous la main, à savoir les résultats physiques des entraînements et du match" a analysé Philippe Albert pour la RTBF.

"Il faut absolument gagner, sans quoi on se retrouverait dans une situation très préoccupante avant le dernier match contre l'Ukraine. Imaginez qu'on ne gagne pas, on se retrouverait dernier dans un groupe composé de la Slovaquie, de l'Ukraine et de la Roumanie. Ce serait scandaleux !"

Les Diables préfèrent ne pas y penser, et seront soutenus par près de 15.000 belges qui auront fait le court déplacement vers Cologne. Tous ensemble, plus que jamais.