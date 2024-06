L'Italie foudroie la Croatie en toute fin de match et arrache sa qualification par la petite porte !

Incroyable scénario à Leipzig. Jusqu'à la... 97e minute, la Croatie était qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro, et l'Italie en grand danger.

La Croatie et l'Italie ont partagé l'enjeu ce lundi dans une rencontre pleine de rebondissements à Leipzig. Alors qu'un point suffisait à la Squadra, on a cru que les Croates allaient réussir à se réveiller et renverser la situation dans ce groupe B.

La Croatie avait en effet largement dominé les débats face à des Italiens aussi timides que depuis le début de cet Euro. Pourtant, Donnarumma comme Livakovic avaient dû intervenir en première période. Mais en seconde, sur une faute de main indiscutable de Frattesi, la Croatie obtenait un penalty.

Luka Modric se heurtait alors à Gigi Donnarumma, décidément impérial dans cet Euro... mais le vétéran de 38 ans était ensuite bien à la réception d'un centre sur la suite de l'action, pour faire 1-0 et devenir le plus vieux buteur de l'histoire de l'Euro.

L'Italie, 3e mais menacée de ne pas faire partie des meilleurs troisièmes, se devait alors de pousser et le fera bien... jusqu'à la délivrance : une merveille de frappe enroulée de Mattia Zaccagni à la 98e minute. L'Italie, par la porte de derrière, est en 8e de finale de l'Euro, et la Croatie n'a que 2 points, ce qui risque fort de s'avérer insuffisant.