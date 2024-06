Jérémy Doku doit-il commencer tous les matchs...et écarter un autre Diable Rouge du 11 ? "Il est capable de faire très mal !"

Jérémy Doku réalise un bon début d'Euro, malgré quelques aspects qui restent à améliorer.

Jérémy Doku avait connu une entrée en matière tonitruante face à la Slovaquie, avant de se rendre coupable dans la foulée du but encaissé par les Diables.

Face à la Roumanie (victoire 2-0), le jeune ailier de Manchester City a été déroutant, multipliant les actions très dangereuses.

Il lui manque encore certes la finition ou la dernière passe, mais son talent et son apport sont indéniables. La question est de savoir si Domenico Tedesco doit continuer à le titulariser et même lui donner un rôle grandissant progressivement.

Dans l'émission Complètement Foot, Clément Taimont (ex-Malines, Charleroi et Mouscron) a donné son avis. "Pour moi, il doit démarrer à tous les matchs car il fait peur à l’adversaire. Dans sa manière de jouer, il est capable de faire très mal."

"Même si on est dans un match où on va moins le voir, le simple fait de le voir toucher le ballon va attirer 2 joueurs sur lui, voire 3 joueurs avec l’apport d’un joueur belge dans son dos. Cela libère de l’espace pour d’autres dans des situations offensives. Et ça me paraît très intéressant. Et sur le match contre la Roumanie, on a vu qu’il était capable de proposer des choses différentes", a continué le désormais ancien joueur des Francs Borains.

La conséquence de mettre Doku titulaire à chaque fois sur l'ailie gauche serait de laisser Yannick Carrasco, qui montre également des choses intéressantes depuis le début de l'Euro, sur le banc au coup d'envoi.