Un ancien de JPL marque un peu plus l'histoire de l'Euro

L'ancien Serésien Georges Mikautadze a de nouveau été décisif lors de la phase de groupes avec son pays, la Géorgie.

Auteur d'une passe décisive puis d'un but, il a battu un nouveau record pour la toute première participation de son pays à la compétition.

Le natif de Lyon est, en effet, devenu le premier joueur à marquer ou à faire une passe décisive lors de ses trois premiers matches au Championnat d'Europe, depuis un certain Gareth Bale (en 2016).

L'Espagne se dresse désormais sur la route des Croisés en huitièmes de finale. Le match aura lieu dimanche à Cologne.

