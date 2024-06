Un ancien Diable Rouge dézingue mais voit tout de même un élément positif pour la suite

La performance des Diables Rouges à cet Euro sous les ordres de Domenico Tedesco, continuent à faire parler mais surtout critiquer de la part de nos anciens internationaux.

A part son sursaut contre la Roumanie, la Belgique a déçu lors de la phase de groupes. Qualifiée certes, il est difficile de dégager énormément de points positifs de ce dernier match de poule.

"Nous avions la poule la plus facile et nous pensions déjà finir avec neuf points. Mais quand on n'en prend que quatre, avec deux buts marqués, on se pose des questions sur la suite", a évoqué Wesley Sonck sur le plateau de Sporza.

"Tactiquement, ça ne va pas. Honnêtement, ce n'est pas le niveau que nous pouvons atteindre. C'est un tournoi, je comprends de vouloir continuer sur une même base. Mais de cette façon, ce n'est pas une bonne tactique. Et les changements de Tedesco en disent long aussi, avec les entrées tardives de Carrasco, Openda et Bakayoko", poursuit-il.

Avant de ponctuer sur une note plus optimiste : "Mais voyons le bon côté des choses. Pour l'instant, nous sommes outsider contre la France. C'est un rôle qui convient beaucoup mieux à cette équipe. On a également vu quelques Diables heureux après le coup de sifflet final. Les prochains matches ne peuvent être que meilleurs."