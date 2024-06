"Depuis le début de la compétition, les Diables ne sont pas fous, à l'image de l'Euro" : Will Still sans filtre avant Belgique - France

Will Still a été présenté à la presse par Lens aujourd'hui. Il n'a pas perdu son sens de la répartie.

Will Still ne s'imaginait sans doute pas que sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Lens tomberait en pleine préparation du huitième de finale de l'Euro entre la Belgique et la France. Il a évidemment été cuisiné sur le sujet.

"Par fierté, j'ai envie de dire que j'espère que la Belgique va gagner, mais c'est vraiment pour vous emmerder. J'aime bien charrier les gens, donc si la Belgique gagne, ça me donne une carte en plus pour chambrer dans le vestiaire" s'est-il amusé, dans des propos relayés par RMC.

L'ancien du Stade de Reims n'est toutefois pas franchement convaincu : "Depuis le début de la compétition, les Diables ne sont pas fous, à l'image de l'Euro". Still ne vibre pas vraiment pour la compétition : "J'ai regardé énormément de matchs de l'Euro, mais on s'emmerde un peu. Ce n'est pas ouf".

Entre l'intersaison de Lens et l'Euro, Will Still continue à manger et dormir foot

Et ce n'est pas l'équipe d'Angleterre qui le réconfortera : "Je sais que les gens disent que je suis belge, mais je suis beaucoup plus l'équipe anglaise, qui est catastrophique, on ne va pas se mentir".

En tant que nouvel entraîneur lensois, Will Still dirigera un premier amical face à Courtrai : "L'effectif a été construit depuis plusieurs années comme ça (avec des pistons), je serais bête de vouloir tout changer. Il y aura une façon de presser et d'animer qui sera différente, mais ça va rester fidèle à l'identité du club".