Ca y est : le grand gourou des transferts confirme une nouvelle arrivée au Club de Bruges

Le Club de Bruges va connaître plusieurs départs lors de ce mercato estival. Les Blauw en Zwart se sont déjà séparés d'Igor Thiago et préparent le départ, notamment, de Denis Odoi.

Dans le même temps, le Club travaille activement en coulisses afin de recruter de nouveaux éléments.

Après Ardon Jashari, le second arrivant devrait être Zaid Romero, du club argentin d'Estudiantes La Plata.

De nombreuses informations circulent ces derniers jours concernant le transfert attendu du défenseur central de 24 ans.

C'est désormais le célèbre journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano qui confirme que les deux clubs auraient signé tous les documents pour l'arrivée de Romero. Il aurait signé un contrat à long terme. Son transfert devrait coûter 6 millions d'euros.

