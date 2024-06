"Je suis à des années-lumière d'avoir peur" : la sortie provocatrice d'un ancien international français

La Belgique affrontera la France ce lundi en 8e de finales de l'Euro. Un duel très attendu.

Quelles sont les chances des Diables Rouges face à la France ? Certes, le duel semble un peu déséqulibré sur papier, et la Belgique n'a pas du tout rassuré en phases de poules. Mais la France a également réalisé un début d'Euro assez compliqué, terminant seulement 2e de son groupe.

Sur les ondes de RMC Sport, l'ancien international français Emmanuel Petit a lancé la rencontre...en ne se privant pas de minimiser les chances de qualification de nos Diables.

"Je respecte les Belges, mais je suis à des années-lumière d’avoir peur", a déclaré le champion du monde 1998.

Il considère que la défense de la Belgique est un énorme point faible. "Cela ne vaut même pas une défense de milieu de tableau de Premier League […] Ils vont prendre du plaisir quand ils vont voir nos flèches face à Timothy Castagne, Wout Faes, Arthur Theate et Jan Vertonghen. Sans parler d’Amadou Onana, toute sa vie il a lutté pour ne pas descendre avec Everton. Il faut arrêter de me faire passer les Belges pour des Diables Rouges."

En attaque, il tire également un portrait peu reluisant de notre équipe nationale. "Kevin De Bruyne est un joueur exceptionnel et fantastique mais avec la sélection belge, je reste sur ma faim à chaque tournoi. De son côté, Jérémy Doku est capable d’étincelles sauf que depuis le début de l’Euro, il n’est pas du tout dans le même environnement qu’à Manchester City. Quant à Romelu Lukaku, ça fait un paquet de temps qu’on ne sait pas s’il reste en Italie ou s’il va à Chelsea."

Et Petit de conclure : "Si on flippe des Belges, et il faut certes avoir du respect pour eux, mais il ne faut même pas y aller. Je les regarde et je ne vois pas où ils pourraient nous faire mal. Par contre nous, on peut leur faire très mal sur le plan défensif."