Le coup de la panne de Lukaku : Jérémy Perbet a un conseil pour notre Diable !

Avant France-Belgique, nous avons contacté plusieurs Français bien connus de notre championnat. Jérémy Perbet, qui fait trembler les filets depuis plus de 15 ans dans nos contrées, a un conseil pour Romelu Lukaku, en difficulté.

Romelu Lukaku n'est pas verni dans cet Euro. Après trois matchs, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'a pas encore inscrit le moindre but... valide. Trois buts annulés, et un match très difficile face à l'Ukraine.

Pire : l'attaquant de la Roma a même été sifflé par certains supporters à sa sortie, un traitement qui a - selon Thomas Meunier - contribué à mettre les Diables en colère et à la décision de ne pas aller saluer le public en fin de rencontre.

Pour un attaquant fonctionnant autant à l'affect et à la confiance que Lukaku, il est urgent de réagir, et la seule façon de réagir est bien sûr de marquer au plus vite. Cela risque fort d'être ce lundi ou jamais, cependant.

Perbet a un conseil pour Lukaku

Walfoot a contacté Jérémy Perbet, auteur de plus de 100 buts en D1 belge (et qui continue à empiler les buts en Nationale 1 : 12 la saison passée avec Winkel) et entre autres sujets, celui de la "panne" de Romelu Lukaku a également été évoqué. Le Français a un conseil pour notre Diable.

"Ce qu'il faut faire, c'est repartir sur des choses simples, ne pas essayer de forcer la décision ou compliquer son jeu", commence l'ancien buteur du Sporting Charleroi. "Quand on a la mentalité que Romelu a, je ne me fais aucun souci pour lui. Il marquera très vite".

Ce n'est pas la première fois, bien sûr, que "Big Rom'" est la cible des critiques. "Il a toujours été très critiqué, déjà à Anderlecht malgré son jeune âge. C'est un attaquant qui mérite le respect", regrette Perbet. "Il faut aussi reconnaître qu'il a eu beaucoup de malchance dans cet Euro".

Et selon l'attaquant français, la meilleure façon est de ne... rien changer, donc. "Ma façon à moi de gérer des périodes de moins bien, c'est de vraiment jouer "comme si" tout allait bien. Un but suffit pour tout débloquer et ce but ne tombera que si vous vous cantonnez à une routine, aux gestes habituels. Essayer de participer au jeu, de ne pas se frustrer", détaille Jérémy Perbut.

En acceptant, dans le pire des cas, qu'il y a d'autres façons d'être utile. Comme un certain Olivier Giroud en 2018, qui n'avait même pas cadré une frappe. "Voilà, c'est un bon exemple. Après, un buteur sera toujours un peu frustré de ne pas marquer lui-même (rires). Mais on voit que Romelu a un impact sur la défense, ouvre des espaces pour d'autres, pèse beaucoup. Même s'il ne marque pas, il peut aider l'équipe", conclut Perbet.