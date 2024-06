🎥 Deux présences rassurantes à l'entraînement avant France-Belgique

Les Diables Rouges se sont entra√ģn√©s une derni√®re fois √† Freiberg avant le 8e de finale face √† la France. Le groupe √©tait au complet !

Enfin ! Alors que trois matchs sont passés dans cet Euro 2024, les Diables Rouges se sont entraînés à 25 au camp de base de Freiberg ce dimanche matin.

En effet, pour la première fois depuis le début de la compétition, tout le groupe a participé à l'entraînement collectif ouvert à la presse. Thomas Meunier, qui a fait son retour dans le groupe après s'être blessé face au Luxembourg, était là. Axel Witsel aussi, lui qui s'était blessé avant le second match de poules.

Tout le monde est là pour le dernier entraînement avant de défier la France, demain soir ‚úÖ Posted by Walfoot on Sunday, June 30, 2024

Meunier et Witsel trop courts pour lundi ?

Meunier et Witsel ont participé sans gêne visible aux 15 minutes ouvertes à la presse. On sait que depuis le début de cet Euro, Tedesco et l'Union Belge n'ont révélé que ce qu'ils voulaient bien révéler aux médias : leur présence est donc un signe positif envoyé, mais ne signifie pas que les deux revenants seront là demain.

Quoi qu'il en soit, Meunier et Witsel ne devraient pas débuter dans ce match crucial face à la France. Mais on ignore même s'ils feront partie du groupe.

S'ils n'y sont pas et que les Belges sont éliminés, cet Euro aura de facto été disputé à 23... Ironique, après tant de débats pour l'élargissement du groupe à 26 joueurs.