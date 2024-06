Malgré la qualification, Gareth Southgate vivement critiqué par d'anciennes stars de Premier League

Le mentor anglais était sous le feu des critiques et la performance face à la Slovaquie ne calmera pas les choses, au contraire.

Sévèrement critiqué pour ce que ses hommes ont montré lors de la phase de groupes, Gareth Southgate reste (malgré la qualification pour les quarts) ciblé par les critiques, aussi bien des supporters que de la presse, ou encore des analystes télé dont la plupart sont d'anciens joueurs ou entraineurs comme lui.

Très longtemps menés au score, les Three Lions ont arraché l'égalisation avant de planter le but de la qualification (lire ici). Toutefois, un choix en particulier du coach a été pointé du doigt par beaucoup de monde, que ce soit sur Twitter ou en studio de la part d'analystes en studio : le fait de n'avoir remplacé aucun joueur à la pause alors que le niveau de jeu affiché par l'Angleterre aurait pu être relevé par quelques changements.

Gary Neville a lui comparé la situation à celle du Championnat d'Europe 2016. L'Angleterre avait alors été éliminée 2-1 par l'Islande en huitième de finale : "Cela me rappelle l'Islande. Southgate aurait dû faire trois remplacements : Palmer, Trent et Gordon doivent entrer en jeu. Trent Alexander-Arnold devrait être sur le terrain, il est incompréhensible que ce ne soit pas le cas", a évoqué l'ancien Mancunien sur le plateau d'ITV Football.

Roy Keane et Sam Allardyce ont, eux, évoqué la causerie du coach et le fait qu'il doive secouer son vestiaire : "C'est la causerie de vestiaire la plus importante de sa carrière. Combien d'excuses allons-nous encore lui trouver ?" avant que Big Sam ne réponde : "Je mettrais les joueurs au pied du mur et leur dirait qu'ils ont dix minutes pour changer la situation, sinon je les sors."