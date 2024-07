Le Club de Bruges tiendrait le remplaçant en cas de départ d'Antonio Nusa !

Le Club de Bruges a récemment passé la seconde dans son mercato. Après Ardon Jashari, le Club a annoncé l'arrivée de Zaid Romero (lire ICI).

Les Blauw en Zwart vont connaître beaucoup de mouvement dans leur effectif cet été et ne comptent donc pas s'arrêter de recruter.

Leur nouvelle recrue est d'ailleurs en approche : Christos Tzolis, un ailier gauche grec de 22 ans évoluant au Fortuna Dusseldorf. Il viendrait pour pallier le probable départ d'Antonio Nusa.

Tzolis a été prêté à Dusseldorf cette saison par Norwich City et a marqué 24 buts et distribué 10 assists en 37 apparitions.

Dusseldorf aurait levé son option d'achat, pour que derrière le Club de Bruges le recrute dans la foulée. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Bruges devrait dépenser 6,5 millions d'euros. Tzolis passerait sa visite médicale ce mardi.

