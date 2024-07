Pour Timothy Castagne, peu évident de contenir Kylian Mbappé : "Ils se sont rapidement adaptés à notre plan"

Les Diables n'ont pas été loin de tirer cette Équipe de France jusqu'aux prolongations, mais une frappe déviée de Randal Kolo Muani à cinq minutes du terme a tout fait basculer. La déception de Timothy Castagne se faisait logiquement sentir.

Défaite frustrante pour les Diables, qui ont tenu bon contre la France avant cette frappe déviée à cinq minutes du terme. La Belgique n'était pas si loin des Bleus, et c'était aussi l'avis de Timothy Castagne au coup de sifflet final.

"Il ne nous a pas manqué grand-chose. On a eu quelques belles occasions, quelques belles contre-attaques où on ne fait pas le bon choix. On n'était pas mal dans le match, on tenait bien. Il suffit d'une fois où on leur laisse un petit peu d'espace et ça se paye cash."

Les Diables ont tenté de sortir de leur défense... en vain, bien souvent

De manière assez logique, les Diables ont laissé le ballon aux Bleus et ont tenté de faire le gros dos devant la cage de Koen Casteels. "Le coach n'a pas demandé de jouer super bas, même s'il savait qu'en homme contre homme, c'est difficile. En deuxième mi-temps, on a essayé de moins redescendre et de rester un petit peu plus haut. Les seules occasions qu'ils ont eues étaient des frappes de loin, jusqu'au but."

"Notre match d'aujourd'hui était solide. On a beaucoup parlé des difficultés de la défense contre de tels joueurs, mais on a bien tenu. On n'a peut-être pas été assez juste devant, mais tout le monde a donné son maximum. Ils marquent un but sur une frappe déviée, c'est comme ça."

En début de partie, Castagne s'est souvent retrouvé seul sur le côté droit, en position de faire la différence ou d'être dangereux, sans être alerté. Un constat qui fut le même durant l'ensemble de cet Euro. "C'était le but, pour ensuite chercher la profondeur ou l'un contre un. Ils ont assez rapidement changé de pressing et ont redescendu Kylian pour me suivre. Ils ont vite compris et se sont bien adaptés, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas mieux gérer ça."

L'avenir de Domenico Tedesco est-il en danger ?

La déception est donc de mise dans le groupe. "On vient dans un Euro pour le gagner, c'est donc un échec. Après, on n'était pas favori dans ce match, mais ça reste décevant de sortir comme ça. La France a eu plus de tirs, même si on en a cadré plus qu'eux. On a parfois été trop timide. On est bien resté en bloc, mais on a eu du mal à sortir et à faire notre jeu. C'est difficile de marquer si tu n'arrives pas beaucoup dans leurs seize mètres.

En Belgique, Domenico Tedesco est critiqué pour certains de ses choix. Quel sera l'avenir du sélectionneur ? "En étant dans le groupe, on l'aime bien et on aime ce qu'il fait. C'est difficile de parler de l'extérieur, on peut moins comprendre ce qu'il se passe dans le groupe. Les joueurs l'aiment bien et c'est le plus important" a conclu Timothy Castagne.