Star de l'Euro, un ancien de Pro League va s'offrir un transfert au top cet été

Que de chemin parcouru depuis sa période sérésienne ! Georges Mikautadze vient de vivre de récentes semaines totalement folles.

A la traîne à l'Ajax, le Géorgien a décidé de retourner en prêt du côté de Metz en deuxième partie de saison. il a marqué 13 buts et délivré 4 assists en 20 matchs, malgré la relégation des Grenats.

Auteur d'un Euro détonant avec son équipe nationale, Mikautadze a marqué 3 buts et donné 1 assist en 4 matchs. Metz a alors sauté sur l'occasion et a décidé de lever son option d'achat, à hauteur de 13 millions d'euros.

Evidemment, l'attaquant ne compte pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine et va s'offrir un transfert cet été. Des clubs comme Rennes, Lyon ou encore Marseille s'intéresseraient à lui.

Dans une interview, Mikautadze a déclaré qu'il restera en France. "Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair..." Il a également expliqué que sa décision n'était pas encore prise.

