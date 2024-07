Un Tedesco très affecté et qui ne trouvait pas les mots : "Difficile d'entrer dans les détails maintenant".

Domenico Tedesco était un coach abattu lors de la conférence de presse après l'élimination par la France. Il était déçu et incapable d'analyser le match.

La première question posée au sélectionneur national était ainsi de s'auto-évaluer après cet Euro, lui comme le groupe. Il n'y est pas parvenu. Visiblement très ému, Domenico Tedesco choisissait ses mots avec soin et a paru à la peine au moment de décrire son ressenti.

"C'est très difficile de faire une analyse maintenant. Nous allons analyser les matches et l'Euro et verrons dans quelques semaines".

Le sélectionneur a été également questionné sur ses choix tactiques étonnants, mais qui ont bien failli payer. "C'est une grande déception et il est difficile d'entrer dans les détails pour le moment. Nous voulions jouer avec trois attaquants pour pouvoir exploiter les espaces lorsque les arrières latéraux les laisseraient."

Et est-ce que ces espaces étaient effectivement présents? "Je dois revoir le match et voir si les espaces étaient réellement là. À mon avis, oui, mais c'est seulement mon ressenti actuel. Nous allons regarder et ensuite approfondir l'analyse."

Un Euro frustrant

Domenico Tedesco a tout de même souligné que la Belgique n'a pas eu beaucoup de chance durant cet Euro. "Nous sommes très déçus et il est très difficile de se focaliser sur des situations précises en ce moment."

"Nous devons accepter que nous n'avons pas eu de chance durant ce tournoi. Regardez simplement le match contre la Slovaquie et la manière dont nous encaissons ce but sur un auto-goal contre la France".