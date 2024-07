Officiel : La Gantoise renvoie un joueur à l'autre bout de la planète

Keegan Jelacic est à nouveau prêté par La Gantoise. Il évoluera une saison supplémentaire au Brisbane Roar, où il a également joué la saison dernière.

Jelacic a signé un contrat de trois ans avec les Buffalos. Il avait dans un premier temps, été immédiatement prêté à Stabaek en Norvège. Puis depuis janvier, il portait les couleurs de Brisbane Roar, dans son pays d'origine, l'Australie. C'est là que le milieu de terrain va à nouveau évoluer.

La Gantoise ne le considère pas encore prêt à se battre pour sa place dans le noyau A pour la saison prochaine et l'envoie chercher du temps de jeu et de l'expérience.

𝙑𝙚𝙧𝙡𝙚𝙣𝙜𝙙𝙚 𝙪𝙞𝙩𝙡𝙚𝙚𝙣𝙗𝙚𝙪𝙧𝙩



Keegan Jelacic wordt opnieuw uitgeleend aan Brisbane Roar. All the best, Keegan 👊 pic.twitter.com/cKNObhAs4n