Thomas Meunier pourrait déjà quitter la Turquie et aurait deux options dans un championnat qu'il connaît bien

Thomas Meunier est venu en Allemagne pour... une conférence de presse, et c'est tout. Aucune minute à l'Euro pour le Diable Rouge, blessé lors du match amical contre le Luxembourg juste avant la compétition.

L'Euro 2024 restera une expérience amère pour Thomas Meunier. Blessé juste avant la compétition, le Diable Rouge n'a pu rejoindre le groupe qu'après les poules, et n'était pas remis à temps pour défier la France, un adversaire qu'il connaît pourtant bien.

Il faudra pourtant vite digérer cette énorme déception, car l'avenir de Meunier est encore incertain à court terme. Désormais remis de sa blessure, le latéral droit va certainement prendre un peu de vacances, mais pourrait aussi devoir gérer un nouveau transfert.

Meunier de retour en Ligue 1

Après 6 mois à Trabzonspor, où il a encore un contrat jusqu'en 2025, Thomas Meunier pourrait en effet déjà repartir. C'est ce qu'affirme le média allemand Fussball Transfers, selon lequel Meunier aurait même une clause lui permettant de quitter gratuitement Trabzon s'il le souhaite cet été.

Et Meunier pourrait compter sur l'intérêt de deux clubs plutôt intéressants : l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge est évidemment bien connu en France pour sa période au PSG, lors de laquelle il a disputé 84 matchs en Ligue 1 pour 8 buts et 13 passes décisives.

En Turquie, Thomas Meunier s'est bien relancé, disputant 14 matches de Süper Lig pour un but et 5 passes décisives. Des performances qui lui ont valu d'intégrer le groupe de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024. Malheureusement, le Gaumais s'était alors blessé juste avant la compétition, lors de l'amical contre le Luxembourg.