Roberto Martinez très critiqué avant ses retrouvailles avec Didier Deschamps : fera-t-il mieux que Tedesco ?

Ce soir, le Portugal affronte la France en quart de finale de l'Euro. Roberto Martinez est attendu au tournant.

Avec quelques "si", les Diables Rouges auraient pu retrouver Roberto Martinez en quart de finale de l'Euro. Mais ce sont bien les Français qui défieront le Portugal ce soir, sur le coup de 21h.

L'occasion pour Martinez de venger Domenico Tedesco, mais surtout de se venger lui-même des cruelles défaites concédées face à Didier Deschamps à la Coupe du Monde 2018 et en Ligue des Nations, sur lesquelles il ne nous semble pas franchement nécessaire de revenir.

La tâche ne sera pas simple face aux Français. Si les Bleus n'impressionnent pas depuis le début du tournoi, le Portugal a également connu des difficultés, comme lors de la défaite 2-0 concédée face à la Géorgie ou à ce huitième de finale où la Selecao est passée proche de l'élimination face à la Slovaquie.

Roberto Martinez veut rester calme

La presse portugaise n'a pas épargné le sélectionneur : "Nous sommes critiques envers nous-mêmes et cherchons toujours à nous améliorer, mais nous ne devons pas tout bouleverser d’un match à l’autre. Les critiques montrent l’engagement passionné envers l’équipe nationale, que j’accepte. Nous avons des joueurs clés et un banc compétitif. Mon rôle est de maximiser leur performance, et je promets cela aux supporters" déclare-t-il, conscient des critiques.

Martinez est notamment contesté pour garder systématiquement Cristiano Ronaldo dans l'équipe : "ll est un exemple : quelqu’un qui veut gagner chaque jour, qui travaille chaque jour. C’est un privilège de l’avoir dans l’équipe" déclare-t-il, soutenant ainsi son leader, apparu en larmes après avoir vu son penalty arrêté par Jan Oblak lors du dernier match.