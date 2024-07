Arnaud Bodart ne croit pas aux miracles : "Il ne faut pas se voiler la face..."

Le Standard est toujours dans le flou quant au rachat du club. L'incertitude se reflète notamment dans le discours d'Arnaud Bodart.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Arnaud Bodart est toujours un joueur du Standard. Sa situation tarde à se décanter, notamment à cause des hésitations de l'AS Roma. En attendant, le portier liégeois se fait du soucis pour l'avenir de son club, comme il l'a confié à la RTBF.

"C’est difficile de mettre des mots sur la saison du Standard. C’est mon club et j’ai toujours été là. Des moments durs dans une carrière, on s’y attend. Dans un club comme le Standard peut-être un peu moins" déclare-t-il.

Bodart ne le cache pas, la situation actuelle impacte le noyau : "On ne va pas se voiler la face, le Standard reste un grand club et un grand nom pour le moment qui est en grande difficulté. C’est toujours compliqué de s’en relever, car on parle de vente du club. Et pour le moment, ça parait plus en stand-by qu’autre chose".

Continuer à tout donner en attendant les jours meilleurs

Le gardien de 26 ans explique qu'en tant que joueur, il ne peut qu'attendre et faire le boulot sur le terrain : "Même dans le cas où il y a un repreneur assez rapidement, les choses ne peuvent pas tourner comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de miracle : une reconstruction prendra du temps".

A l'image du groupe, les supporters doivent, bien que dans l'expectative, continuer à tirer dans la même direction : "Je sais qu'ils seront au stade, la ferveur reste et le stade sera toujours rempli. Dans les moments difficiles, ça ne sert à rien de continuer à enfoncer le clou. C’est un peu la devise du club, tous ensemble, pour sortir la tête de l’eau".