Les Pays-Bas brisent le rêve turc et défieront l'Angleterre en demi-finale

Les Pays-Bas ont été menés mais ont su renverser la situation pour venir à bout de la Turquie. Pas de surprise en demi-finale !

Les Pays-Bas affrontaient la Turquie en quarts de finale de l'Euro ce samedi et s'en sont sortis avec difficulté. Les Turcs étaient en effet la bonne surprise de la compétition jusqu'ici.

Et cela s’est vite confirmé sur le terrain. Les Pays-Bas ont eu du mal à se créer des occasions et ont vu les Turcs monter en puissance tout au long de la première mi-temps. Après 35 minutes de jeu, les supporters turcs ont pu exploser de joie et croire à l'exploit.

Samet Akaydin a placé le ballon au fond des filets après un joli centre d'Arda Güler, sensation turque qui, à 19 ans, aura été l'une des révélations de cet Euro.

Les Pays-Bas devaient faire mieux après la pause, et ils le savaient. Steven Bergwijn a éte remplacé par Wout Weghorst après 45 minutes et soudain, les choses se sont nettement améliorées pour les Oranje.

Les Néerlandais se sont montrés beaucoup plus dangereux en seconde période et les occasions se sont présentées, mais les Turcs ont également su s'échapper très dangereusement à plusieurs reprises.

Finalement, c'est Stefan De Vrij qui a réussi à égaliser de la tête après une passe de Memphis Depay à la 70e minute. Peu de temps après, les Néerlandais purent complètement renverser la situation.

Sur un ballon de Dumfries et une situation confuse, le ballon a trouvé Cody Gakpo, qui est parvenu à faire 2-1 en déséquilibre... mais ne devint pas pour autant meilleur buteur du tournoi, car ce sera - encore - un auto-goal, attribué à Mert Muldur.

Nos voisins du nord se hissent ainsi dans le dernier carré où ils rencontreront l'Angleterre, tombeuse de la Suisse aux tirs au but plus tôt dans la soirée. Le match se jouera à Dortmund.