Manchester City aurait déjà identifié le remplaçant de Kevin De Bruyne !

Kevin De Bruyne pourrait bien troquer Manchester City pour les sables d'Arabie cet été. Et si c'est le cas, les Citizens auraient déjà trouvé son remplaçant.

Peut-on remplacer Kevin De Bruyne (33 ans) ? C'est peut-être bien la question à laquelle Manchester City va devoir répondre cet été, si les rumeurs envoyant le Diable Rouge en Arabie Saoudite se concrétisent.

Il semblerait en effet que De Bruyne ait un accord de principe avec Al-Ittihad, qui serait prêt à lui proposer un pont d'or. Le Belge n'a pas caché qu'une offre faramineuse pourrait le convaincre, et les calendriers bien plus légers de l'Arabie Saoudite ne seraient pas pour lui déplaire non plus.

Resterait à convaincre Manchester City, et pour cela, il faudra beaucoup d'argent aussi. Mais le club mancunien aurait déjà coché un nom sur sa liste en cas de départ de KDB. Ce nom, selon TeamTalk, c'est celui de Joao Neves (19 ans).

Une folie à 120 millions ?

Le petit prodige de Benfica est très convoité après une saison qui l'a vu disputer 52 matchs toutes compétitions confondues en 2023-2024, et alors qu'il a disputé l'Euro 2024 avec la Selecao dans la foulée. De quoi attirer les regards, notamment, du PSG.

Manchester United serait également sur les rangs mais Benfica compte bien toucher le pactole pour sa pépite, à savoir en réclamer le paiement de sa clause libératoire : près de 125 millions d'euros. Une folie pour un joueur estimé à 55 millions. Mais une folie que pourrait se permettre Manchester City si Kevin De Bruyne rapporte assez gros.

Reste à voir si ce dernier quitte bel et bien Manchester City, et si Joao Neves a déjà les épaules pour le remplacer. Cela paraît peu probable à court terme, mais du côté des Skyblue, on le sait : il faut préparer l'après-De Bruyne, et mieux vaut tôt que tard...