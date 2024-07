Ibra zlatane un Diable Rouge : "Il ne fait pas partie du projet, il va s'entraîner avec les Espoirs"

Divock Origi est sur une voie de garage à l'AC Milan. S'il fallait encore une confirmation officielle, Zlatan Ibrahimovic s'en est chargé avec son franc-parler habituel.

Après un passage en prêt peu concluant du côté de Nottingham (six titularisations en Premier League pour un bilan de zéro but et d'un assist), Divock Origi est rentré à l'AC Milan.

L'attaquant belge de 29 ans appartient toujours aux Rossoneri mais ne fait absolument plus partie des plans de la direction.

L'AC Milan ne compte pas sur Origi

Lors de la saison 2022/2023, il avait été intégré au noyau pour faire partie de la rotation. Mais il en ira autrement cette année, comme l'a confirmé Zlatan Ibrahimovic, de retour au club dans un rôle de "partenaire opérationnel" qui lui laisse le champ libre pour la composition du noyau.

Le Suédois a parlé sans détour de la situation d'Origi ainsi que de celle de Fodé Ballo-Touré, un autre joueur excédentaire : "Ils ne font pas partie de notre plan, ils vont s'entraîner avec les Espoirs" explique-t-il, dans des propos relayés par Fabrizio Romano.

Origi a donc été versé dans le noyau U23, qui évolue en troisième division. Un départ semble inévitable. Et dire qu'il lui reste encore deux ans de contrat à San Siro...