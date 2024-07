Grosse alerte à l'Antwerp lors du stage estival : un joueur déterminant quitte l'entraînement, blessé

L'Antwerp s'est rendu pour la troisième année consécutive à Waidring, en Autriche, pour son stage de pré-saison. Alors que la saison reprend dans un petit peu plus de deux semaines, le Great Old vient peut-être de subir un gros coup dur.

La Jupiler Pro League recommence bientôt. Le 26 juillet, le Club de Bruges et le KV Malines donneront le coup d'envoi de la compétition. Le 20 juillet déjà, les Brugeois affronteront l'Union lors de la Supercoupe et, cinq jours plus tard, ce sera au tour du Cercle d'entrer en lice, au deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Entre-temps, les clubs sont partis en stage pour réaliser la majeure partie de leur préparation. Pour la troisième fois consécutive, le Royal Antwerp a choisi Waidring, en Autriche.

George Ilenikhena blessé lors du stage de l'Antwerp ?

Les entraînements se déroulent sous le soleil et la chaleur. Et tout ne s'est pas passé comme prévu, selon nos confrères de Gazet van Antwerpen. Le quotidien néerlandophone rapporte que George Ilenikhena a dû quitter le terrain, blessé.

Apparemment, lors de l'entraînement de mardi matin, il s'est soudainement attrapé le genou, avant de devoir s'arrêter. En l'attente des nouvelles complémentaires, les Anversois seraient, tout de même, assez inquiets.

Auteur d'une belle saison "découverte", avec huit buts en 28 matchs, le Français est désormais en quête de la confirmation, à 17 ans seulement. Passer quelques semaines à l'infirmerie en début de saison contrecarrerait les plans...