Reconversion éclair en D1B : à 27 ans, un ancien espoir du Standard raccroche les crampons pour intégrer le staff

Surprise au Patro Eisden : Justin Verlinden est désormais entraîneur des gardiens. Le fils de Dany Verlinden a mûrement réfléchi avant de prendre sa décision.

Le Patro Eisden a récemment vu son entraîneur des gardiens Niels Hermans partir pour l'Union Saint-Gilloise. Les Limbourgeois lui ont donc cherché un successeur et l'ont trouvé... dans l'équipe première.

Le gardien Justin Verlinden va donc étoffer le staff : "Quand il est devenu clair que Niels allait partir de manière inattendue, Justin était en fait le premier nom qui m'est venu à l'esprit" déclare l'entraîneur Stijn Stijnen sur le site internet du club.

"Nous avons eu une bonne discussion à ce sujet. Justin a bien sûr un père qui fait la même chose et sait que ce poste offre des perspectives à plus long terme dans le football professionnel que de rester gardien de but. Il est jeune, mais possède toutes les qualités pour le faire" poursuit Stijnen.

Verlinden avait récemment prolongé pour trois ans...en tant que gardien

"Il connaît notre fonctionnement et sait ce qu'on attend de lui. Le fait que Justin puisse commencer à ce niveau professionnel à l'âge de 27 ans lui donne un avantage considérable sur d'autres dans ce domaine. Justin l'a bien évalué et nous sommes satisfaits qu'il ait fait ce choix", conclut l'entraîneur, lui-même ancien gardien de but..

D'abord formé au Club de Bruges, Justin Verlinden a suivi son frère Thibaud au centre de formation du Standard avant quitter les Rouches en U19. Il a ensuite évolué à Ostende, Knokke et Blankenberge, rejoignant le Patro il y a deux ans.

L'un des souvenirs les plus marquants de sa carrière restera cette victoire au Standard en Coupe de Belgique sous le maillot de Knokke en 2018.