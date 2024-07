Le nouveau record de précocité que bat l'incroyable Lamine Yamal, détrônant Pelé

Lamine Yamal est titulaire ce dimanche pour la finale de l'Euro 2024, sans surprise. Et il bat au passage un sacré record !

Lamine Yamal a fêté ses 17 ans ce samedi et pourrait s'offrir le plus beau cadeau possible en battant l'Angleterre ce dimanche, en finale de l'Euro 2024. Une finale pour laquelle le prodige du FC Barcelone est bien sûr titulaire, lui qui a porté l'Espagne en demi-finale notamment.

Dans ce tournoi, Yamal a brisé de nombreux records, devenant le plus jeune passeur, puis le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition à encore 16 ans. Et s'il pourrait devenir le plus jeune vainqueur de l'Euro également, il bat en attendant un nouveau record en étant titulaire pour cette finale.

Lamine Yamal détrône en effet le "Roi" Pelé en devenant le plus jeune joueur de l'histoire du football à disputer une finale de grand tournoi, à 17 ans et un jour. En 1956, Pelé avait 17 ans et 249 jours lorsqu'il a remporté la Coupe du Monde avec le Brésil.

Pelé avait alors marqué un but lors de la large victoire brésilienne (5-2) face à la Suède, une performance que Yamal rêvera évidemment d'imiter lui aussi.