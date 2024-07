Le Racing Genk s'offre un talentueux international sud-coréen

On attendait l'officialisation d'une minute à l'autre et elle est tombée ce dimanche. Hyeon-Gyu Oh, international sud-coréen, quitte le Celtic Glasgow pour le Racing Genk.

C'est une jolie pioche réalisée sur le marché des transferts par le KRC Genk. Le club limbourgeois a en effet officialisé l'arrivée de Hyeon-Gyu Oh (23 ans) en provenance du Celtic Glasgow. L'international sud-coréen signe jusqu'en 2028.

Oh avait rejoint le Celtic en janvier 2023 en provenance des Suwon Bluewings, et a rapidement eu un impact en Écosse avec 12 buts en 47 matchs. Cependant, il s'était blessé à la jambe et avait perdu sa place en fin de saison passée, ne disputant que 20 matchs pour 5 buts inscrits.

Hyeon-Gyu Oh faisait toutefois partie de l'équipe sud-coréenne qui a atteint les demi-finales de la Coupe d'Asie cette année, s'inclinant contre la Jordanie à la surprise générale. En 11 caps, le néo-genkois n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Du côté de Genk, on espère qu'il pourra se relancer et confirmer les belles choses entrevues à son arrivée au Celtic. "Hyeon-gyu est un attaquant qui a le sens du but et qui n'a pas peur de faire le sale boulot", déclare Dimitri de Condé, manager du Racing Genk. "Grâce à sa stature (1m85, nda), offre également une forte présence dans la surface."