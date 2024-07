Un ancien Diable n'est pas tendre avec Tedesco : "Si vous n'êtes pas Belge, vous n'avez aucune raison de regarder un match des Diables Rouges"

L'apothéose de l'Euro, c'est ce soir avec la finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Les Diables Rouges ont quitté le tournoi dès les huitièmes de finale.

Après une prometteuse campagne de qualification marquée par le rajeunissement de certains cadres, la Belgique attendait plus de cet Euro. Les Diables ont déçu, quittant la compétition dès les huitièmes de finale, en ne trouvant le chemin des filets que lors d'une seule des quatre rencontres.

Dans Het Laatste Nieuws, Marc Degryse se montre assez sévère : "Nous n'avons pas atteint l'objectif sportif avec cette élimination en huitième de finale. Et sur le plan footballistique, nous n'avons pas laissé une seule bonne impression".

Marc Degryse très critique envers Tedesco

Il va même plus loin : "Si vous n'êtes pas Belge, vous n'avez aucune raison de regarder un match des Diables Rouges. Nous restons les mains vides mais aussi la tête vide".

Le consultant a été assez surprise de voir Domenico Tedesco changer son approche : "Alors que ce n'était pas du tout nécessaire. On peut rester fidèle à sa philosophie et laisser sa marque, même si on n'arrive pas en finale".

Marc Degryse se dit beaucoup plus enthousiasmé par l'Espagne et même par la Géorgie : "Le football a besoin de plus d'équipes comme celles-ci".