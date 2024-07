"What the fuck ?" : un ancien d'Anderlecht tacle...le Racing Genk

Le KRC Genk a joué une rencontre amicale face au Feyenoord Rotterdam ce samedi. Visiblement, les Genkois ne se sont pas fait que des amis...

En clôture de son stage estival, Genk a disputé un match amical à De Kuip à Rotterdam. La rencontre avec Feyenoord - une belle affiche - s'est terminée en faveur de l'équipe locale.

Le match s'est terminé sur le score de 3-1. Cependant, les joueurs du Feyenoord n'étaient pas totalement satisfaits. Cela était dû à l'attitude de Genk.

Ils ont ainsi estimé que les Limbourgeois étaient un peu trop virulents dans les duels. C'est du moins ce qu'a exprimé l'Allemand Timon Wellenreuther sur VoetbalZone. Ce nom vous rappellera probablement quelque chose, car le gardien de but de 28 ans a joué un peu plus de 20 fois entre 2020 et 2023 pour le RSC Anderlecht.

Il a exprimé ses inquiétudes quant à l'intensité du jeu de Genk lors du match amical. "Au début, ça va encore, mais après la quatrième ou cinquième grosse faute, tu te dis: bon sang, ce n'est qu'un match amical."

"Bien sûr, vous voulez gagner le match, mais pas de cette manière. Je l'ai dit quelques fois. À la fin, cela s'est finalement bien passé." Heureusement, l'équipe de Thorsten Fink n'a pas complètement dépassé la limite. La semaine prochaine, Feyenoord affrontera à nouveau une équipe belge, le Cercle de Bruges.