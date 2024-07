Après Yamal qui répond à Rabiot, c'est désormais Marc Cucurella qui trolle un analyste anglais !

Avant la demi-finale, Adrien Rabiot avait taclé de manière un peu étonnante le grand talent Lamine Yamal, déclarant qu'il devrait "montrer un peu plus que ce qu'il avait montré jusqu'ici" s'il voulait devenir le plus jeune joueur de l'histoire du football à disputer une finale de grand tournoi.

La suite, on la connaît : un but fantastique du prodige espagnol, qui avait ensuite pris un malin plaisir à répondre à Rabiot (lire ici). Et avant la finale, l'une des analyses de Gary Neville concernant un autre joueur de la Roja avait été ressortie.

Pour l'analyste anglais et ancien de Manchester United, Marc Cucurella était ainsi le point faible de cette Roja. "Il est l'une des raisons pour lesquelles je pense que l'Espagne ne peut pas aller au bout", déclarait Neville en préambule à l'Euro.

🇪🇸 Marc Cucurella replies to Gary Neville: “We went all the way, Gary. Thanks for your support”. pic.twitter.com/RXYw9sMkaf